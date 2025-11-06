Более 50 зданий на "Советской" получат статус исторического памятника

Более 50 зданиям в районе "Советской" планируется присвоить статус исторических памятников.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риад Гасымов.

"В течение нескольких месяцев на территории бывшей "Советской" в Баку реализуется проект регенерации", - отметил он.

Гасымов подчеркнул, что главным вопросом при выполнении этих работ является сохранение культурного наследия.