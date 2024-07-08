БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направит миссию наблюдателей на внеочередные парламентские выборы, которые пройдут 1 сентября в Азербайджане.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направит миссию наблюдателей на внеочередные парламентские выборы, которые пройдут 1 сентября в Азербайджане.

В БДИПЧ подтвердили Report, что ранее получили официальное приглашение от Азербайджана принять участие в качестве наблюдателей на выборах.

"Мы получили приглашение наблюдать за досрочными парламентскими выборами 2024 года в Азербайджане. Планируем направить миссию по наблюдению за выборами, и количество наблюдателей, вероятно, будет аналогично миссии БДИПЧ, направленной на президентские выборы в Азербайджане в феврале. Однако пока рано говорить о точных деталях", - сообщили в Бюро.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.