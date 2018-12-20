Байрам Сафаров: Я продолжаю деятельность в Правлении Общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона"

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Я продолжаю свою деятельность в качестве члена Правления Общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики".

Об этом в заявлении Report сказал бывший председатель Общественного объединения, глава ИВ Шушинского района Байрам Сафаров.

Он заявил, что и в своей дальнейшей деятельности будет трудиться на благо Общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики".

Напомним, что сегодня состоялся II съезд Общественного объединения, на котором утвердили новое Правление организации. Решением съезда, сотрудник МИД Азербайджана Турал Гянджалиев был избран председателем общины, Асиф Джахангиров и Эльчин Ахмедов - заместителями председателя. До сих пор пост председателя объединения занимал глава ИВ Шушинского района Байрам Сафаров.