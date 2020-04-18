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Азербайджано-иранская граница откроется в мае

​Азербайджано-иранская граница откроется в мае

В связи с продлением особого карантинного режима было оставить азербайджано-иранскую границу закрытой до 4 мая.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

Согласно решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 апреля 2020 года, в соответствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологической безопасности", особый карантинный режим, введенный в стране, был продлен до 00:00 4 мая 2020 года.

В связи с этим решение о временном закрытии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран продлено до 00:00 4 мая 2020 года.

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