Азербайджанское государство покроет половину расходов на патентование изобретений за рубежом

Половина расходов на патентование изобретений граждан Азербайджана за рубежом будет покрываться государством.

Половина расходов на патентование изобретений граждан Азербайджана за рубежом будет покрываться государством.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ "О стимулировании изобретательской деятельности".

Согласно указу, в целях стимулирования изобретательской деятельности в Азербайджанской Республике и оказания государственной поддержки в этой области 50 процентов расходов, понесенных правообладателями - гражданами Азербайджанской Республики за патентование изобретений и полезных моделей в иностранных государствах через международную патентную систему (PCT), будет профинансировано государством.