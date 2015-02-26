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    ​Азербайджанское государственное телеграфное агентство переименовано

    Президент Азербайджана подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о переименовании Азербайджанского государственного телеграфного агентства (АзерТАдж) в Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж).

    Как сообщает Report, в распоряжении отмечается об изменении названия Азербайджанского государственного телеграфного агентства (АзерТАдж) и переименовании его в Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж).

    Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по приведению актов президента в соответствие с этим распоряжением.

    Минюсту поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с этим распоряжением и проинформировать об этом Кабинет министров.

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