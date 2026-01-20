Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января

С раннего утра граждане Азербайджана приходят на Аллею шехидов, чтобы почтить светлую память жертв трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, люди возлагают цветы на могилы шехидов и отдают дань уважения их памяти.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Компартии СССР Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены военные подразделения Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. До объявления населению о введении чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и тяжело ранили 20 человек. В течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в городе Баку был убит 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение - 25 января в Нефтчале и 26 января в Лянкяране.

В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения.

Среди погибших были женщины, дети и старики, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Каждый год 20 января в Азербайджане отмечается День всенародной скорби.