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Азербайджанский комитет против пыток проверил условия содержания задержанных армян

Азербайджанский комитет против пыток проверил условия содержания задержанных армян Председатель Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов и его заместитель Эльчин Ширинов провели мониторинг в изоляторе временного содержания и следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ).
Внутренняя политика
22 июля 2025 г. 18:17
Азербайджанский комитет против пыток проверил условия содержания задержанных армян

Председатель Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов и его заместитель Эльчин Ширинов провели мониторинг в изоляторе временного содержания и следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ).

Об этом Report сообщил заместитель председателя Комитета Э.Ширинов.

По его словам, проверка касалась условий содержания, обращения с задержанными, а также обеспечения их питанием и медикаментами. В ходе посещения представители встретились с лицами армянского происхождения, обвиняемыми в военных преступлениях, и другими задержанными.

"Эти лица не предъявили каких-либо жалоб на условия содержания или обращения с ними. Все камеры оборудованы телевизорами и радиоприемниками, обеспечен доступ к адвокатам. Им предоставляется возможность дважды в неделю звонить по телефону и встречаться с родственниками. Доступны спортзал, библиотека, присылаемая из дома еда также передается задержанным", - отметил Ширинов.

Он добавил, что после ремонта условия в следственном изоляторе улучшились: "Во всех камерах установлена вентиляция, есть индивидуальные санузлы. Для задержанных предусмотрены ежедневные прогулки на свежем воздухе".

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