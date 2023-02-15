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Азербайджанские волонтеры обратились к первой леди Мехрибан Алиевой

Азербайджанские волонтеры обратились к первой леди Мехрибан Алиевой Азербайджанские волонтеры направили обращение первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой
Внутренняя политика
15 февраля 2023 г. 11:07
Азербайджанские волонтеры обратились к первой леди Мехрибан Алиевой

Азербайджанские волонтеры направили обращение первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"С первых минут страшного землетрясения, произошедшего в Турции, мы, азербайджанские волонтеры, стали свидетелями того, как наш народ, проявив свои лучшие черты – единство, солидарность и взаимопомощь, – встал рядом с братским турецким народом. Чуткое отношение, проявленное уважаемым господином Президентом и Вами в связи с этой тяжелой трагедией, отданные поручения об оказании помощи не только вызвали у нас, молодежи, безмерную гордость, но и создали возможность проявить наш гуманизм.

Мы очень тронуты тем, что Вы выразили благодарность всем, кто присоединился к кампании по оказанию поддержки пострадавшим от землетрясения, в том числе многочисленным волонтерам, которые делают все, что в их силах. Мы считаем своим моральным долгом быть рядом с турецким народом, присоединившись к акции по сбору гуманитарной помощи, мобилизовавшей весь азербайджанский народ. Мы работаем и днем, и ночью, чтобы внести свой вклад в поддержку, оказываемую государством и народом Азербайджана в ликвидации последствий стихийного бедствия. Мы, волонтеры, гордимся тем, что принимаем участие в этих благородных делах.

Мы искренне благодарим Вас за оказанное в очередной раз внимание, высокую оценку нашей деятельности. Мы, азербайджанские волонтеры, продолжая традиции доброты, самоотверженности и бескорыстной помощи, веками хранимые нашим народом, заверяем, что и далее всегда будем привержены патриотизму и национально-духовным ценностям и продолжим действовать с еще большим усердием".

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Версия на английском языке Azerbaijani volunteers appeal to First Lady Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan könüllüləri birinci xanım Mehriban Əliyevaya müraciət qəbul ediblər

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