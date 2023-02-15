Азербайджанские волонтеры обратились к первой леди Мехрибан Алиевой

Азербайджанские волонтеры направили обращение первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой

Азербайджанские волонтеры направили обращение первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"С первых минут страшного землетрясения, произошедшего в Турции, мы, азербайджанские волонтеры, стали свидетелями того, как наш народ, проявив свои лучшие черты – единство, солидарность и взаимопомощь, – встал рядом с братским турецким народом. Чуткое отношение, проявленное уважаемым господином Президентом и Вами в связи с этой тяжелой трагедией, отданные поручения об оказании помощи не только вызвали у нас, молодежи, безмерную гордость, но и создали возможность проявить наш гуманизм.

Мы очень тронуты тем, что Вы выразили благодарность всем, кто присоединился к кампании по оказанию поддержки пострадавшим от землетрясения, в том числе многочисленным волонтерам, которые делают все, что в их силах. Мы считаем своим моральным долгом быть рядом с турецким народом, присоединившись к акции по сбору гуманитарной помощи, мобилизовавшей весь азербайджанский народ. Мы работаем и днем, и ночью, чтобы внести свой вклад в поддержку, оказываемую государством и народом Азербайджана в ликвидации последствий стихийного бедствия. Мы, волонтеры, гордимся тем, что принимаем участие в этих благородных делах.

Мы искренне благодарим Вас за оказанное в очередной раз внимание, высокую оценку нашей деятельности. Мы, азербайджанские волонтеры, продолжая традиции доброты, самоотверженности и бескорыстной помощи, веками хранимые нашим народом, заверяем, что и далее всегда будем привержены патриотизму и национально-духовным ценностям и продолжим действовать с еще большим усердием".