Азербайджанские волонтеры обратились к первой леди Мехрибан Алиевой

Азербайджанские волонтеры направили обращение первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.
Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:
"С первых минут страшного землетрясения, произошедшего в Турции, мы, азербайджанские волонтеры, стали свидетелями того, как наш народ, проявив свои лучшие черты – единство, солидарность и взаимопомощь, – встал рядом с братским турецким народом. Чуткое отношение, проявленное уважаемым господином Президентом и Вами в связи с этой тяжелой трагедией, отданные поручения об оказании помощи не только вызвали у нас, молодежи, безмерную гордость, но и создали возможность проявить наш гуманизм.
Мы очень тронуты тем, что Вы выразили благодарность всем, кто присоединился к кампании по оказанию поддержки пострадавшим от землетрясения, в том числе многочисленным волонтерам, которые делают все, что в их силах. Мы считаем своим моральным долгом быть рядом с турецким народом, присоединившись к акции по сбору гуманитарной помощи, мобилизовавшей весь азербайджанский народ. Мы работаем и днем, и ночью, чтобы внести свой вклад в поддержку, оказываемую государством и народом Азербайджана в ликвидации последствий стихийного бедствия. Мы, волонтеры, гордимся тем, что принимаем участие в этих благородных делах.
Мы искренне благодарим Вас за оказанное в очередной раз внимание, высокую оценку нашей деятельности. Мы, азербайджанские волонтеры, продолжая традиции доброты, самоотверженности и бескорыстной помощи, веками хранимые нашим народом, заверяем, что и далее всегда будем привержены патриотизму и национально-духовным ценностям и продолжим действовать с еще большим усердием".