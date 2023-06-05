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Азербайджанская делегация принимает участие во второй сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам

Азербайджанская делегация принимает участие во второй сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам Азербайджанская делегация во главе с председателем Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анаром Гулиевым принимает участие во второй сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в штаб-квартире орг
Внутренняя политика
5 июня 2023 г. 16:24
Азербайджанская делегация принимает участие во второй сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам

Азербайджанская делегация во главе с председателем Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анаром Гулиевым принимает участие во второй сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в штаб-квартире организации в столице Кении Найроби.

Как сообщает Report, центральная тема повестки дня второй сессии Ассамблеи, которая пройдет с 5 по 9 июня – "Устойчивое будущее городов на основе инклюзивного и эффективного многостороннего подхода: достижение целей в области устойчивого развития в условиях глобальных кризисных ситуаций".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation attending second UN-Habitat Assembly 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti BMT-nin Məskunlaşma Proqramı Assambleyasının sessiyasında iştirak edir

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