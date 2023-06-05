Азербайджанская делегация принимает участие во второй сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам

Азербайджанская делегация во главе с председателем Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анаром Гулиевым принимает участие во второй сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в штаб-квартире орг

Азербайджанская делегация во главе с председателем Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анаром Гулиевым принимает участие во второй сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в штаб-квартире организации в столице Кении Найроби.

Как сообщает Report, центральная тема повестки дня второй сессии Ассамблеи, которая пройдет с 5 по 9 июня – "Устойчивое будущее городов на основе инклюзивного и эффективного многостороннего подхода: достижение целей в области устойчивого развития в условиях глобальных кризисных ситуаций".