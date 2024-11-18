Азербайджан увеличивает расходы на оборону

В рамках ответных мер Азербайджана на широкомасштабную политику милитаризации Армении в государственном бюджете на 2025 год увеличиваются расходы на оборону и безопасность.

В рамках ответных мер Азербайджана на широкомасштабную политику милитаризации Армении в государственном бюджете на 2025 год увеличиваются расходы на оборону и безопасность.

Как сообщает Report, в проекте государственного бюджета указано, что расходы на оборону и безопасность на следующий год составят в общей сложности 8 млрд 396 млн манатов.

Отметим, что изначально указанные расходы планировались в размере 6 млрд 658 млн манатов. Однако, учитывая масштабы милитаризации в Армении, по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева, расходы на оборону и безопасность были увеличены на 1 млрд 738 млн манатов и достигли 8 млрд 396,3 млн манатов.

Финансирование этих расходов будет обеспечено за счет увеличения трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджана в государственный бюджет на 1 млрд 700 млн манатов.

В структуру расходов на 2025 год входят 2 млрд 665,2 млн на вооруженные силы, 467 млн 917 тыс. на национальную безопасность, 540 млн 314 тыс. манатов на пограничную службу.

Также на другие виды деятельности, относящиеся к сфере обороны и национальной безопасности, предусмотрено 4 млрд 717,4 млн манатов.