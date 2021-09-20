О нас
Report Georgia
Аудио новости

Оверчук: Азербайджан, Россия и Армения настроены на разблокирование экономических связей

Оверчук: Азербайджан, Россия и Армения настроены на разблокирование экономических связей Армения, Россия и Азербайджан настроены на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе
Внутренняя политика
20 сентября 2021 г. 11:24
Оверчук: Азербайджан, Россия и Армения настроены на разблокирование экономических связей
Алексей Оверчук

Азербайджан, Россия и Армения настроены на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом вице-премьер России Алексей Оверчук заявил сегодня журналистам в ходе армяно-российского бизнес-форума в Ереване.

"Трехсторонняя рабочая группа проводит встречи. Последняя встреча, седьмая по счету, состоялась в середине августа в Москве. Все стороны настроены на деблокирование экономических и транспортных связей в регионе. Идет обсуждение, как это сделать", – сказал Оверчук.

По его мнению, восстановление транспортных маршрутов позволит создать новые возможности для расширения и увеличения товарооборота.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Deputy PM: Azerbaijan, Russia and Armenia determined to unblock economic ties

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоУчения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
13 сентября 2021 г. 15:15
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
ВидеоНариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
18 сентября 2021 г. 01:35
Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
ФотоПолиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
18 сентября 2021 г. 08:09
Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
14 сентября 2021 г. 18:35
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
16 сентября 2021 г. 10:07
В Баку найден труп женщины
В Баку найден труп женщины
16 сентября 2021 г. 23:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi