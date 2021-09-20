Оверчук: Азербайджан, Россия и Армения настроены на разблокирование экономических связей

Армения, Россия и Азербайджан настроены на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе

Азербайджан, Россия и Армения настроены на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом вице-премьер России Алексей Оверчук заявил сегодня журналистам в ходе армяно-российского бизнес-форума в Ереване.

"Трехсторонняя рабочая группа проводит встречи. Последняя встреча, седьмая по счету, состоялась в середине августа в Москве. Все стороны настроены на деблокирование экономических и транспортных связей в регионе. Идет обсуждение, как это сделать", – сказал Оверчук.

По его мнению, восстановление транспортных маршрутов позволит создать новые возможности для расширения и увеличения товарооборота.