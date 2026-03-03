Азербайджан рассчитывает к 2032г получить 6-8 гигаватт электроэнергии из ВИЭ

Азербайджан рассчитывает к 2032 году получить от 6 до 8 гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Наши планы в области возобновляемых источников энергии основаны на уже подписанных контрактах. Я хотел бы подчеркнуть, что это контракты, а не меморандумы о взаимопонимании, следовательно, речь идет о договорных обязательствах. И к 2032 году мы рассчитываем на получение от 6 до 8 гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников. Безусловно, это является значительным активом. Поэтому нам необходимо экспортировать эту электроэнергию, а также использовать ее для внутренних нужд, чтобы заменить природный газ, который мы пока что используем для производства электроэнергии, и создать условия для роста экономики, развития промышленности, включая наши планы в отношении сектора связи, искусственного интеллекта, центров обработки данных – все это уже проекты, которые находятся в стадии разработки", - сказал он.