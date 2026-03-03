Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Азербайджан рассчитывает к 2032г получить 6-8 гигаватт электроэнергии из ВИЭ

    Внутренняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 15:09
    Азербайджан рассчитывает к 2032г получить 6-8 гигаватт электроэнергии из ВИЭ

    Азербайджан рассчитывает к 2032 году получить от 6 до 8 гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

    "Наши планы в области возобновляемых источников энергии основаны на уже подписанных контрактах. Я хотел бы подчеркнуть, что это контракты, а не меморандумы о взаимопонимании, следовательно, речь идет о договорных обязательствах. И к 2032 году мы рассчитываем на получение от 6 до 8 гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников. Безусловно, это является значительным активом. Поэтому нам необходимо экспортировать эту электроэнергию, а также использовать ее для внутренних нужд, чтобы заменить природный газ, который мы пока что используем для производства электроэнергии, и создать условия для роста экономики, развития промышленности, включая наши планы в отношении сектора связи, искусственного интеллекта, центров обработки данных – все это уже проекты, которые находятся в стадии разработки", - сказал он.

    Azərbaycan 2032-ci ilə qədər alternativ enerji mənbələrindən 6-8 giqavat enerji əldə etməyi planlaşdırır

    Последние новости

    15:32

    Саша Кокович: ЮГК формирует новую энергетическую реальность Европы

    Энергетика
    15:30

    Цена нефти Brent превысила $84 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    15:26

    В иранском Хамадане при ударах США и Израиля погибли свыше 20 человек

    В регионе
    15:26
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за последние два часа эвакуированы еще 116 человек

    Внешняя политика
    15:25

    Майя Христова: ICGB укрепляет энергобезопасность Юго-Восточной Европы

    Энергетика
    15:21

    Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана

    Внешняя политика
    15:20

    Президент: Стратегическое партнерство с США превращает энергетические планы Азербайджана в реальность

    Внешняя политика
    15:17

    Ильхам Алиев: Потенциал нефтепереработки Азербайджана достигнет 22 млн тонн в Средиземном и Эгейском морях

    Энергетика
    15:15

    Президент Азербайджана заявил, что за последние 12 лет страна сталкивалась с различными сценариями

    Внутренняя политика
    Лента новостей