​Азад Рагимов: В создании новой спортивной инфраструктуры для проведения IV Исламских игр солидарности нет необходимости

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ "Спортивных объектов, сданных в эксплуатацию для Европейских игр, достаточно для проведения IV Исламских игр солидарности в 2017 году. Одним словом, нет необходимости в создании новой спортивной инфраструктуры для этого престижного спортивного мероприятия". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор Операционного комитета Европейских игр, министр молодежи и спорта Азад Рагимов в интервью газете "Азербайджан".

Министр отметил, что спортивная инфраструктура Азербайджана находится на очень высоком уровне: "Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева в спортивной сфере не только подняла престиж Азербайджана как спортивной страны, но и способствовала тому, что международные федерации в процессе отбора отдали предпочтение нашей стране".

Он отметил, что выбор Азербайджана при проведении Европейских игр, Исламских игр солидарности и других международных мероприятий такого рода является доказательством веры, доверия на глобальном уровне Азербайджану как наиболее благоприятному по показателям развития и стабильности государству: "За этой верой и доверием стоит фактор наличия в Азербайджане развития, современной инфраструктуры и безопасности".