Артур Раси-заде изменил состав коллегии министерства энергетики

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Артур Раси-заде распорядился о внесении изменений в постановление Кабинета министров "О составе коллегии министерства энергетики Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно решению, количество членов коллегии министерства энергетики установлено в составе 9-ти человек и утверждено в следующем составе:

Председатель коллегии

министр энергетики Азербайджанской Республики

Члены коллегии:

заместители министра энергетики;

руководитель Аппарата министерства энергетики;

заместитель руководителя Аппарата министерства энергетики - заведующий отделом внутреннего контроля;

заведующий отделом нефтегазовой политики Аппарата министерства энергетики;

заведующий отделом энергетики Аппарата министерства энергетики;

председатель Правления Агентства по регулированию энергетических вопросов при министерстве энергетики.

Решение вступает в силу со дня подписания.