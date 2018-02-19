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    Артур Раси-заде изменил состав коллегии министерства энергетики

    Решение вступает в силу со дня подписания

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Артур Раси-заде распорядился о внесении изменений в постановление Кабинета министров "О составе коллегии министерства энергетики Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно решению, количество членов коллегии министерства энергетики установлено в составе 9-ти человек и утверждено в следующем составе:

    Председатель коллегии

    министр энергетики Азербайджанской Республики

    Члены коллегии:

    заместители министра энергетики;

    руководитель Аппарата министерства энергетики;

    заместитель руководителя Аппарата министерства энергетики - заведующий отделом внутреннего контроля;

    заведующий отделом нефтегазовой политики Аппарата министерства энергетики;

    заведующий отделом энергетики Аппарата министерства энергетики;

    председатель Правления Агентства по регулированию энергетических вопросов при министерстве энергетики.

    Решение вступает в силу со дня подписания. 

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