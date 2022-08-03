О нас

Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Лачыне, погиб военнослужащий

Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Лачыне, погиб военнослужащий Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован миротворческий контингент Российской Федерации, подвергли интенсивному обстрелу позиции подразделений Азербайджанской армии в Лачынск
Внутренняя политика
3 августа 2022 г. 11:57
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Лачыне, погиб военнослужащий

Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован миротворческий контингент Российской Федерации, подвергли интенсивному обстрелу позиции подразделений Азербайджанской армии в Лачынском районе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В результате от огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной действительной военной службы Кязымов Анар Рустам оглу.

Подразделениями Азербайджанской армии предприняты соответствующие меры.

Руководство Минобороны выражает глубокое соболезнование семье и близким погибшего военнослужащего.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani serviceman martyred in Lachin district
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlı dəstələri Laçın istiqamətində atəşkəsi pozub, Azərbaycan əsgəri şəhid olub

Самое важное

Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Лачыне, погиб военнослужащий
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Лачыне, погиб военнослужащий
3 августа 2022 г. 11:57
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
2 августа 2022 г. 16:44
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
2 августа 2022 г. 12:38
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
2 августа 2022 г. 11:52
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
2 августа 2022 г. 11:34
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
2 августа 2022 г. 11:14
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
2 августа 2022 г. 11:06
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата Узбекистан-Азербайджан-Турция
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция"
2 августа 2022 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi