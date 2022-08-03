Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Лачыне, погиб военнослужащий

Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован миротворческий контингент Российской Федерации, подвергли интенсивному обстрелу позиции подразделений Азербайджанской армии в Лачынском районе.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В результате от огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной действительной военной службы Кязымов Анар Рустам оглу.
Подразделениями Азербайджанской армии предприняты соответствующие меры.
Руководство Минобороны выражает глубокое соболезнование семье и близким погибшего военнослужащего.