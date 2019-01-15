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    Ариф Алышанов освобожден от занимаемой должности

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности председателя Закрытого Акционерного Общества "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Алышанова.

    Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением Ариф Низам оглу Алышанов освобожден от должности председателя Закрытого Акционерного Общества "Азербайджанское телерадиовещание".

    Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

    Исполнение обязанностей председателя ЗАО поручено журналисту Ровшану Мамедли.

    Напомним, что до этого Р.Мамедли был ведущим телепередачи "Günün nəbzi" на AzTV.

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