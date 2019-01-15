Ариф Алышанов освобожден от занимаемой должности

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности председателя Закрытого Акционерного Общества "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Алышанова.

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением Ариф Низам оглу Алышанов освобожден от должности председателя Закрытого Акционерного Общества "Азербайджанское телерадиовещание".

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполнение обязанностей председателя ЗАО поручено журналисту Ровшану Мамедли.

Напомним, что до этого Р.Мамедли был ведущим телепередачи "Günün nəbzi" на AzTV.