Аппарат омбудсмена выявил недостатки в Бакинском изоляторе
Внутренняя политика
- 16 октября, 2025
- 10:54
Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана провели проверку в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы Минюста.
Как сообщили Report в Аппарате, целью посещения было изучение условий содержания и обращения с заключенными, в частности, с женщинами с инвалидностью, а также оценка обеспечения их прав и предоставляемых услуг.
Во время проверки сотрудники аппарата осмотрели камеры содержания, медицинско-санитарное отделение, провели беседы с около 30 лицами и приняли обращения, адресованные омбудсмену.
По итогам проверки администрации учреждения и медико-санитарного отдела даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.
