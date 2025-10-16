Аппарат омбудсмена выявил недостатки в Бакинском изоляторе

Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана провели проверку в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы Минюста.

Как сообщили Report в Аппарате, целью посещения было изучение условий содержания и обращения с заключенными, в частности, с женщинами с инвалидностью, а также оценка обеспечения их прав и предоставляемых услуг.

Во время проверки сотрудники аппарата осмотрели камеры содержания, медицинско-санитарное отделение, провели беседы с около 30 лицами и приняли обращения, адресованные омбудсмену.

По итогам проверки администрации учреждения и медико-санитарного отдела даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.