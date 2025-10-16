Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Аппарат омбудсмена выявил недостатки в Бакинском изоляторе

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 10:54
    Аппарат омбудсмена выявил недостатки в Бакинском изоляторе

    Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана провели проверку в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы Минюста.

    Как сообщили Report в Аппарате, целью посещения было изучение условий содержания и обращения с заключенными, в частности, с женщинами с инвалидностью, а также оценка обеспечения их прав и предоставляемых услуг.

    Во время проверки сотрудники аппарата осмотрели камеры содержания, медицинско-санитарное отделение, провели беседы с около 30 лицами и приняли обращения, адресованные омбудсмену.

    По итогам проверки администрации учреждения и медико-санитарного отдела даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.

    омбудсмен бакинский изолятор проверка
    Ombudsman Aparatı: Bakı İstintaq Təcridxanasına çatışmazlıqların aradan qaldırılması tövsiyə olunub

    Последние новости

    11:34

    В Литве завершили проектирование завода Rheinmetall

    Другие страны
    11:34

    Спецпредставитель: В Азербайджане реализуются мегапроекты

    Инфраструктура
    11:30

    Эмин Гусейнов: В ноябре в Агдам вернутся 900 семей

    Инфраструктура
    11:30
    Фото

    Президент и первый вице-президент отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым

    Внутренняя политика
    11:29

    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал почти 17 млн тонн нефти

    Энергетика
    11:23

    Глава ОПЕК: Мировая энергетика пока не достигла необходимого уровня инвестиций

    Энергетика
    11:22

    Доходы бюджета Азербайджана от аренды госимущества вырастут в 2026 году

    Финансы
    11:21

    Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось почти втрое

    Бизнес
    11:13

    Производство в ИКТ-секторе Азербайджана в сентябре выросло в 2 раза

    ИКТ
    Лента новостей