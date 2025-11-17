Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    • 17 ноября, 2025
    • 15:24
    Аппарат омбудсмена объявил традиционные конкурсы журналистских работ и детского рисунка

    Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана по случаю 10 декабря - Международного дня прав человека объявляет традиционный конкурс журналистских работ на тему "Конституция и суверенитет глазами медиа".

    Как сообщает Report со ссылкой на Аппарат омбудсмена, наряду с этим объявляется традиционный конкурс детского рисунка на тему "Конституция и суверенитет глазами детей".

    В конкурсе рисунков могут участвовать дети в возрасте от 6 до 18 лет.

    Победители конкурса будут выбраны по следующим критериям:

    * Соответствие рисунка теме конкурса;

    * Оригинальность рисунка с точки зрения темы, идеи, техники обработки и стиля.

    Участники смогут забрать свои рисунки в течение 10 дней после завершения конкурса. Рисунки, признанные победителями, не подлежат возврату.

    Заявки на оба конкурса принимаются до 18:00 5 декабря в Аппарате омбудсмена (улица У. Гаджибейли, 80, Дом правительства, IV ворота).

    Ombudsman jurnalist yazı və uşaq rəsm müsabiqələri elan edib

