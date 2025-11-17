Аппарат омбудсмена объявил традиционные конкурсы журналистских работ и детского рисунка

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана по случаю 10 декабря - Международного дня прав человека объявляет традиционный конкурс журналистских работ на тему "Конституция и суверенитет глазами медиа".

Как сообщает Report со ссылкой на Аппарат омбудсмена, наряду с этим объявляется традиционный конкурс детского рисунка на тему "Конституция и суверенитет глазами детей".

В конкурсе рисунков могут участвовать дети в возрасте от 6 до 18 лет.

Победители конкурса будут выбраны по следующим критериям:

* Соответствие рисунка теме конкурса;

* Оригинальность рисунка с точки зрения темы, идеи, техники обработки и стиля.

Участники смогут забрать свои рисунки в течение 10 дней после завершения конкурса. Рисунки, признанные победителями, не подлежат возврату.

Заявки на оба конкурса принимаются до 18:00 5 декабря в Аппарате омбудсмена (улица У. Гаджибейли, 80, Дом правительства, IV ворота).