Аппарат омбудсмена объявил традиционные конкурсы журналистских работ и детского рисунка
- 17 ноября, 2025
- 15:24
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана по случаю 10 декабря - Международного дня прав человека объявляет традиционный конкурс журналистских работ на тему "Конституция и суверенитет глазами медиа".
Как сообщает Report со ссылкой на Аппарат омбудсмена, наряду с этим объявляется традиционный конкурс детского рисунка на тему "Конституция и суверенитет глазами детей".
В конкурсе рисунков могут участвовать дети в возрасте от 6 до 18 лет.
Победители конкурса будут выбраны по следующим критериям:
* Соответствие рисунка теме конкурса;
* Оригинальность рисунка с точки зрения темы, идеи, техники обработки и стиля.
Участники смогут забрать свои рисунки в течение 10 дней после завершения конкурса. Рисунки, признанные победителями, не подлежат возврату.
Заявки на оба конкурса принимаются до 18:00 5 декабря в Аппарате омбудсмена (улица У. Гаджибейли, 80, Дом правительства, IV ворота).