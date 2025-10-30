АПБА выявило нарушения в партии импортных турецких фисташек

В партии фисташек, импортированных из Турции компанией "Buta Çərəz", выявлены несоответствия по показателям безопасности.

Об этом сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Речь идет о продукции турецкого производителя "SDF Gida Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" с датами производства и годности 08.10.2025–08.10.2027.

По результатам лабораторных анализов, в 6,12 тоннах фисташек были обнаружены превышения по содержанию афлатоксина B1 и общего афлатоксина.

В связи с этим принято решение, что партия не соответствует импортным требованиям Азербайджана и действующим техническим и правовым нормам. Продукция будет вывезена за пределы таможенной территории или уничтожена.