    АПБА выявило нарушения в партии импортных турецких фисташек

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 17:38
    АПБА выявило нарушения в партии импортных турецких фисташек

    В партии фисташек, импортированных из Турции компанией "Buta Çərəz", выявлены несоответствия по показателям безопасности.

    Об этом сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    Речь идет о продукции турецкого производителя "SDF Gida Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" с датами производства и годности 08.10.2025–08.10.2027.

    По результатам лабораторных анализов, в 6,12 тоннах фисташек были обнаружены превышения по содержанию афлатоксина B1 и общего афлатоксина.

    В связи с этим принято решение, что партия не соответствует импортным требованиям Азербайджана и действующим техническим и правовым нормам. Продукция будет вывезена за пределы таможенной территории или уничтожена.

