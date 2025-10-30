Türkiyədən Azərbaycana idxal olunan Antep fıstığında uyğunsuzluq aşkarlanıb
Daxili siyasət
- 30 oktyabr, 2025
- 17:18
"Buta Çərəz" MMC-nin Türkiyədən idxal etdiyi "SDF Gida Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" müəssisəsinin istehsalı olan Antep fıstığı məhsulu partiyasında (08.10.2025-08.10.2027-ci il istehsal və son istifadə tarixli) uyğunsuzluq aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, ümumi çəkisi 6.12 ton antep fıstığı məhsulunda Aflatoksin B1 və Total Aflatoksin göstəriciləri üzrə uyğunsuzluq aşkarlanıb.
Məhsul partiyası Azərbaycanın idxal tələblərinə, o cümlədən qüvvədə olan texniki və hüquqi normalara cavab vermədiyi üçün gömrük ərazisinin hüdudlarından kənara çıxarılması və ya məhv edilməsi barədə qərar qəbul edilib.
Son xəbərlər
17:52
Blekmen: Londonla Bakı müdafiə və kibertəhlükəsizlik sahələrində tərəfdaşlığı genişləndirəcəkHərbi
17:48
Foto
UNEC və "Rabitəbank" qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıbMaliyyə
17:48
Tovuzda iki il əvvəl bağçada azyaşlıya şiddət göstərən dayə işdən çıxarılıbElm və təhsil
17:42
Moskva və Astana Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttini çəkməyi planlaşdırırİKT
17:33
TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşibXarici siyasət
17:29
Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində bilet alışı proseduru dəyişibİnfrastruktur
17:27
Foto
NDU-da "İnkişaf və innovasiyalar: Süni intellekt və maşın öyrənməsi" adlı I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilibElm və təhsil
17:27
Foto
Əli Əsədov BƏƏ-nin Federal Milli Şurasının sədri ilə görüşübXarici siyasət
17:26