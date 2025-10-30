İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Türkiyədən Azərbaycana idxal olunan Antep fıstığında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:18
    Türkiyədən Azərbaycana idxal olunan Antep fıstığında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    "Buta Çərəz" MMC-nin Türkiyədən idxal etdiyi "SDF Gida Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" müəssisəsinin istehsalı olan Antep fıstığı məhsulu partiyasında (08.10.2025-08.10.2027-ci il istehsal və son istifadə tarixli) uyğunsuzluq aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ümumi çəkisi 6.12 ton antep fıstığı məhsulunda Aflatoksin B1 və Total Aflatoksin göstəriciləri üzrə uyğunsuzluq aşkarlanıb.

    Məhsul partiyası Azərbaycanın idxal tələblərinə, o cümlədən qüvvədə olan texniki və hüquqi normalara cavab vermədiyi üçün gömrük ərazisinin hüdudlarından kənara çıxarılması və ya məhv edilməsi barədə qərar qəbul edilib.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi antep fıstığı Türkiyə idxal
    Foto
    АПБА выявило нарушения в партии импортных турецких фисташек

    Son xəbərlər

    17:52

    Blekmen: Londonla Bakı müdafiə və kibertəhlükəsizlik sahələrində tərəfdaşlığı genişləndirəcək

    Hərbi
    17:48
    Foto

    UNEC və "Rabitəbank" qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Maliyyə
    17:48

    Tovuzda iki il əvvəl bağçada azyaşlıya şiddət göstərən dayə işdən çıxarılıb

    Elm və təhsil
    17:42

    Moskva və Astana Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttini çəkməyi planlaşdırır

    İKT
    17:33

    TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşib

    Xarici siyasət
    17:29

    Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində bilet alışı proseduru dəyişib

    İnfrastruktur
    17:27
    Foto

    NDU-da "İnkişaf və innovasiyalar: Süni intellekt və maşın öyrənməsi" adlı I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib

    Elm və təhsil
    17:27
    Foto

    Əli Əsədov BƏƏ-nin Federal Milli Şurasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:26

    Ərdoğan Türkiyə çempionatında hakimlərin mərc oyunlarına qoşulmasına münasibət bildirib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti