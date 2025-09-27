Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Анар Эйвазов: На Военно-мемориальном захоронении проведены работы по реконструкции

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 12:04
    Анар Эйвазов: На Военно-мемориальном захоронении проведены работы по реконструкции

    На Военно-мемориальном захоронении (2-я Аллея шехидов) проведены работы по реконструкции.

    Как сообщает Report, об этом в своем заявлении журналистам сказал глава пресс-службы Министерства обороны полковник Анар Эйвазов.

    Он отметил, что семьи шехидов постоянно находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева, а также первого вице-президента Мехрибан Алиевой:

    "В рамках года Конституции и Суверенитета, а также в преддверии 5-й годовщины Отечественной войны в соответствии с указанием нашего Верховного главнокомандующего на Военно-мемориальном захоронении проведены восстановительные работы. В рамках реконструкции на этих территориях, где похоронены 12 Национальных героев, 11 героев Отечественной войны, в общей сложности 670 шехидов, были учтены предложения и пожелания семей шехидов".

    Анар Эйвазов сказал, что на территории воздвигнут монумент высотой 44 метра, символизирующий Отечественную войну:

    "Установлены плиты, отражающие каждый день Отечественной войны. Я уверен, что каждый гражданин, посещающий это место, почувствует героизм шехидов и сохранит наше великое наследие в своем сердце".

    Лента новостей