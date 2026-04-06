Анар Багиров: Более 70% кандидатов в адвокаты Азербайджана моложе 40 лет
Внутренняя политика
- 06 апреля, 2026
- 16:20
Среди 69 участников обязательного обучения кандидатов в адвокаты, организованного на базе Академии юстиции Министерства юстиции Азербайджана, 22 являются женщинами, а 47 - мужчинами.
Как передает Report, данную информацию озвучил глава Коллегии адвокатов Анар Багиров в ходе мероприятия, приуроченного к началу обязательного обучения кандидатов в адвокаты.
"48 кандидатов, что составляет 71%, - это лица моложе 40 лет, что говорит о продолжающемся процессе омоложения адвокатского сообщества. 87% слушателей являются жителями Баку, оставшиеся 13% - представители регионов страны", - подчеркнул он.
Напомним, что сегодня в Академии юстиции было запущено обязательное обучение для кандидатов в адвокаты.
