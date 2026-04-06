    Внутренняя политика
    • 06 апреля, 2026
    • 16:20
    Анар Багиров: Более 70% кандидатов в адвокаты Азербайджана моложе 40 лет

    Среди 69 участников обязательного обучения кандидатов в адвокаты, организованного на базе Академии юстиции Министерства юстиции Азербайджана, 22 являются женщинами, а 47 - мужчинами.

    Как передает Report, данную информацию озвучил глава Коллегии адвокатов Анар Багиров в ходе мероприятия, приуроченного к началу обязательного обучения кандидатов в адвокаты.

    "48 кандидатов, что составляет 71%, - это лица моложе 40 лет, что говорит о продолжающемся процессе омоложения адвокатского сообщества. 87% слушателей являются жителями Баку, оставшиеся 13% - представители регионов страны", - подчеркнул он.

    Напомним, что сегодня в Академии юстиции было запущено обязательное обучение для кандидатов в адвокаты.

    Anar Bağırov: Vəkilliyə namizədlərin icbari təlimində iştirak edən 69 namizədin 22-si qadındır

    Последние новости

    21:41

    Главы МИД Пакистана и Канады подчеркнули важность деэскалации в регионе

    Другие страны
    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    Лента новостей