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ANAMA: В июле от мин очищена территория площадью свыше 7 тыс. га

ANAMA: В июле от мин очищена территория площадью свыше 7 тыс. га В июле на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 57 противотанковых, 265 противопехотных мин и 2 007 неразорвавшихся боеприпасов.
Внутренняя политика
1 августа 2025 г. 14:32
ANAMA: В июле от мин очищена территория площадью свыше 7 тыс. га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в июле обнаружено и обезврежено 57 противотанковых, 265 противопехотных мин и 2,007 тыс. неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 7 тыс. 58,9 га.

Операции проводились сотрудниками ANAMA, Министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.

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Версия на английском языке ANAMA: Over 7,000 hectares cleared of mines in July
Версия на азербайджанском языке Ötən ay 7 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

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