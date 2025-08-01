ANAMA: В июле от мин очищена территория площадью свыше 7 тыс. га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в июле обнаружено и обезврежено 57 противотанковых, 265 противопехотных мин и 2,007 тыс. неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 7 тыс. 58,9 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, Министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.