ANAMA: В июле от мин очищена территория площадью свыше 7 тыс. га

ANAMA: В июле от мин очищена территория площадью свыше 7 тыс. га

В июле на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 57 противотанковых, 265 противопехотных мин и 2 007 неразорвавшихся боеприпасов.

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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в июле обнаружено и обезврежено 57 противотанковых, 265 противопехотных мин и 2,007 тыс. неразорвавшихся боеприпасов. Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA). За указанный период от мин очищена территория площадью 7 тыс. 58,9 га. Операции проводились сотрудниками ANAMA, Министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке ANAMA: Over 7,000 hectares cleared of mines in July