ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 159 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Согласно информации, с 22 по 28 апреля 2024 года на освобожденных территориях обнаружены и обезврежены 100 противотанковых, 59 противопехотных мин и 380 неразорвавшихся боеприпасов.

Всего на прошлой неделе разминировано 1 245 гектаров земли.

Операции по разминированию проведены ANAMA, Минобороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбой.