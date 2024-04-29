ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 159 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом Report сообщили в ANAMA.
Согласно информации, с 22 по 28 апреля 2024 года на освобожденных территориях обнаружены и обезврежены 100 противотанковых, 59 противопехотных мин и 380 неразорвавшихся боеприпасов.
Всего на прошлой неделе разминировано 1 245 гектаров земли.
Операции по разминированию проведены ANAMA, Минобороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбой.