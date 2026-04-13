ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана за неделю от мин очищено свыше 2 тыс. га

На освобожденных территориях Азербайджана (Карабахе и Восточном Зангезуре) с 6 по 12 апреля обнаружены и обезврежены 47 противотанковые, 144 противопехотные мины, 1 661 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о проведенных гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, за минувшую неделю от мин очищена территория в 2 тыс. 52,5 га.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также в освобожденных от оккупации селах Баганыс Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли, Гызылгаджылы Газахского района.