Глава УМК призвал президента США приостановить санкции против Ирана

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Генеральный секретарь Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо президенту США Дональду Трампу, сообщает Report.

"В период борьбы с бушующим в мире коронавирусом нового типа важное значение имеют солидарность, идеалы гуманизма. К счастью, Азербайджан серьезно и успешно борется с коронавирусом, в то же время уделяя большое внимание оказанию гуманитарной и любой другой необходимой помощи зарубежным странам... Просим Вас принять решение о приостановлении санкций в отношении иранского народа во имя гуманизма и человеческой солидарности, снятия всех запретов и ограничений в период пандемии, освобождении иранского народа от изоляции и кризиса. Такое решение будет соответствовать всем светскими и духовными законам, будет считаться богоугодным поступком", - отмечается в послании А. Пашазаде.