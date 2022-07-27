Али Нагиев: Спецслужбы Азербайджана будут решительно пресекать любые негативные ситуации

"Спецслужбы нашей республики будут решительно пресекать любые негативные ситуации".

"Спецслужбы нашей республики будут решительно пресекать любые негативные ситуации".

Как сообщает Repor, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, выступая 26 июля в городе Чолпон-Ата на XXIV заседании конференции спецслужб тюркоязычных государств.

Генерал-полковник Али Нагиев в своем выступлении отметил, что на территории некоторых соседних стран на регулярной основе продолжается деятельность ряда радикальных кругов, направленная на подрыв стабильности и спокойствия в регионе и внутри Азербайджана. Он довел до внимания, что, к глубокому сожалению, реваншистские силы в Армении до сих пор не отказались от своих провокационных намерений и оппозиция этой страны предпринимает серьезные попытки подорвать процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.

Генерал-полковник отметил, что в результате бдительности азербайджанских спецслужб будут решительно предотвращаться любые связанные с этим возможные негативные ситуации.