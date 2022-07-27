Али Нагиев: Спецслужбы Азербайджана будут решительно пресекать любые негативные ситуации

"Спецслужбы нашей республики будут решительно пресекать любые негативные ситуации".
Как сообщает Repor, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, выступая 26 июля в городе Чолпон-Ата на XXIV заседании конференции спецслужб тюркоязычных государств.
Генерал-полковник Али Нагиев в своем выступлении отметил, что на территории некоторых соседних стран на регулярной основе продолжается деятельность ряда радикальных кругов, направленная на подрыв стабильности и спокойствия в регионе и внутри Азербайджана. Он довел до внимания, что, к глубокому сожалению, реваншистские силы в Армении до сих пор не отказались от своих провокационных намерений и оппозиция этой страны предпринимает серьезные попытки подорвать процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.
Генерал-полковник отметил, что в результате бдительности азербайджанских спецслужб будут решительно предотвращаться любые связанные с этим возможные негативные ситуации.