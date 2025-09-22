Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Али Нагиев: Роль органов безопасности важна в предотвращении гуманитарных кризисов

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 19:23
    Али Нагиев: Роль органов безопасности важна в предотвращении гуманитарных кризисов

    Эффективный результат во время гуманитарных кризисов возможен благодаря комплексному подходу и налаживанию взаимодействия между государственными органами, в том числе органами безопасности и зарубежными партнерами.

    Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев на III Бакинском форуме безопасности.

    Он отметил, что крайне важно выявлять на ранней стадии признаки стихийных бедствий, техногенных аварий и вооруженных столкновений, а также намерения вмешательства в критическую инфраструктуру.

    "Как видно, роль органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов не ограничивается только физическим вмешательством. Она также охватывает получение и обмен разведывательной и контрразведывательной информацией, раннее предупреждение, стратегическое планирование, развитие организационно-правовых механизмов и координированную деятельность с гуманитарными структурами", - сказал он.

    Нагиев отметил, что правильная организация взаимодействия органов безопасности не только ограничивается снижением последствий чрезвычайных ситуаций, но и имеет решающее значение с точки зрения поддержки реализации гуманитарных мероприятий, улучшения благосостояния граждан, обеспечения интересов безопасности и легитимности государства.

    Али Нагиев СГБ
    DTX rəisi: Humanitar böhranların qarşısının alınmasında təhlükəsizlik orqanlarının rolu vacibdir

    Последние новости

    20:24

    Chevron инвестирует $130 млн в подготовку кадров в Казахстане

    В регионе
    20:17

    МИД Ирана: "Евротройка" должна выбрать четкую стратегию отношений с Тегераном

    В регионе
    20:12

    Абдулла Аль-Суири: Генпланы азербайджанских городов дадут стимул для инвестиций и туризма

    Туризм
    20:03
    Фото

    Около Бакинского олимпийского стадиона возникли пробки из-за ДТП

    Происшествия
    19:52

    Президент Сирии заявил о намерении налаживать отношения со всеми странами

    Другие страны
    19:45
    Фото

    Sea Breeze Resort начинает сотрудничество с гостиничными и медицинскими сетями

    Туризм
    19:40

    Глава МИД Британии заявила о риске прямого столкновения НАТО с Россией

    Другие страны
    19:32

    Турция и Египет проводят первые за 13 лет военные учения

    В регионе
    19:29
    Фото

    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой мирный процесс с Арменией

    Внешняя политика
    Лента новостей