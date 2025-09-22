Али Нагиев: Роль органов безопасности важна в предотвращении гуманитарных кризисов

Эффективный результат во время гуманитарных кризисов возможен благодаря комплексному подходу и налаживанию взаимодействия между государственными органами, в том числе органами безопасности и зарубежными партнерами.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев на III Бакинском форуме безопасности.

Он отметил, что крайне важно выявлять на ранней стадии признаки стихийных бедствий, техногенных аварий и вооруженных столкновений, а также намерения вмешательства в критическую инфраструктуру.

"Как видно, роль органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов не ограничивается только физическим вмешательством. Она также охватывает получение и обмен разведывательной и контрразведывательной информацией, раннее предупреждение, стратегическое планирование, развитие организационно-правовых механизмов и координированную деятельность с гуманитарными структурами", - сказал он.

Нагиев отметил, что правильная организация взаимодействия органов безопасности не только ограничивается снижением последствий чрезвычайных ситуаций, но и имеет решающее значение с точки зрения поддержки реализации гуманитарных мероприятий, улучшения благосостояния граждан, обеспечения интересов безопасности и легитимности государства.