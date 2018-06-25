Али Гасанов: Ввозимые в Азербайджан наркотики в основном афганского происхождения

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "90 процентов ввозимых в Азербайджан наркотиков афганского происхождения".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал вице-премьер Али Гасанов.

По его словам, наркотики афганского происхождения провозятся с иранской стороны в южные районы Азербайджана - Астару, Лянкяран, Джалилабад, Масаллы, Билясувар:

"Провозимые в страну наркотики в основном сосредотачиваются в Ширванском и Джалилабадском районах, а оттуда распространяются.

Последними точками входящего в наркотранзит наркомарштура являются страны Средней Азии, а также Восточной и Западной Европы. Внимание международной наркомафии по отношению к Азербайджану растет, что связано с развитием экономики страны и тем, что она находится в центре международного внимания".

А.Гасанов отметил увеличение в последние годы фактов изъятия правоохранительными органами Азербайджана незаконных наркотиков из оборота:

"За 5 месяцев этого года было выявлено и изъято около 1 тонны 400 кг наркотиков. Соответствующие министерства должны усилить пропагандистскую работу в данном направлении. Эта проблема не специфична для нашей страны.

Однако из-за реализации в стране масштабных международных строительных проектов, а также грузоперевозок в ряде областей, естественно, стремление международной наркомафии перевозить различными методами через нашу страну наркотики растет.

Мы не должны успокаиваться, а соответствующим структурам следует проводить соответствующие мероприятия".