    Али Асадов встретился с президентом Международного союза конькобежцев

    Внутренняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 18:42
    Али Асадов встретился с президентом Международного союза конькобежцев

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международного союза конькобежцев Кимом Чжэ Ёлем.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров.

    На встрече была подчеркнута важность проведения в Азербайджане первого Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

    Асадов отметил, что развитие спорта является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана, и рассказал о внимании и заботе, оказываемых государством спортсменам.

    Кроме того, обсуждались меры, предпринимаемые для развития зимних видов спорта в Азербайджане, и вопросы сотрудничества.

    Əli Əsədov Beynəlxalq Konkisürmə Birliyinin prezidenti ilə görüşüb

    Лента новостей