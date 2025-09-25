Али Асадов встретился с президентом Международного союза конькобежцев
25 сентября, 2025
- 18:42
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международного союза конькобежцев Кимом Чжэ Ёлем.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров.
На встрече была подчеркнута важность проведения в Азербайджане первого Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.
Асадов отметил, что развитие спорта является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана, и рассказал о внимании и заботе, оказываемых государством спортсменам.
Кроме того, обсуждались меры, предпринимаемые для развития зимних видов спорта в Азербайджане, и вопросы сотрудничества.
