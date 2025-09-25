Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международного союза конькобежцев Кимом Чжэ Ёлем.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров.

На встрече была подчеркнута важность проведения в Азербайджане первого Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Асадов отметил, что развитие спорта является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана, и рассказал о внимании и заботе, оказываемых государством спортсменам.

Кроме того, обсуждались меры, предпринимаемые для развития зимних видов спорта в Азербайджане, и вопросы сотрудничества.