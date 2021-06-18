Али Асадов дал поручения по ликвидации ущерба, нанесенного Арменией гражданским объектам

18 июня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Государственной комиссии, созданной для оценки и устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе объектам инфраструкту

18 июня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Государственной комиссии, созданной для оценки и устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе объектам инфраструктуры, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на заседании присутствовали члены комиссии и главы исполнительных властей пострадавших городов и районов.

В ходе заседания была заслушана информация о проделанных работах по ликвидации ущерба, даны поручения по конкретным направлениям и ускорению работ.