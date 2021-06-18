О нас
Report Georgia
Аудио новости

Али Асадов дал поручения по ликвидации ущерба, нанесенного Арменией гражданским объектам

Али Асадов дал поручения по ликвидации ущерба, нанесенного Арменией гражданским объектам 18 июня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Государственной комиссии, созданной для оценки и устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе объектам инфраструкту
Внутренняя политика
18 июня 2021 г. 20:20
Али Асадов дал поручения по ликвидации ущерба, нанесенного Арменией гражданским объектам
Али Асадов

18 июня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Государственной комиссии, созданной для оценки и устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе объектам инфраструктуры, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на заседании присутствовали члены комиссии и главы исполнительных властей пострадавших городов и районов.

В ходе заседания была заслушана информация о проделанных работах по ликвидации ущерба, даны поручения по конкретным направлениям и ускорению работ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Prime Minister instructs to eliminate damage caused by Armenia to civilian objects
Версия на азербайджанском языке Baş nazir Ermənistanın mülki obyektlərə vurduğu ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı tapşırıqlar verib

Самое важное

СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
18 июня 2021 г. 12:22
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
18 июня 2021 г. 11:05
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
17 июня 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi