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    Али Ахмедов: Неофициальная занятость делает невозможной получение людьми пенсии в будущем

    © Report/ Elshan Baba

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ “В Азербайджане устранение неофициальной занятости - одна из основных задач правительства”.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

    Вице-премьер отметил, что неофициальная занятость ведет к уклонению от налога.

    “Неофициальная занятость делает невозможной защиту социальных и трудовых прав граждан, ограничивает их право на получение пенсии в будущем. В результате неофициальной занятости Государственному фонду социальной защиты не выплачиваются законные выплаты, что делает невозможным получение пенсии в будущем”.

    А. Ахмедов выделил, что неофициальная занятость мешает ведению точной статистики по занятости граждан в Азербайджане. Он добавил, что неофициальная занятость - главный фактор появления так называемой "черной бухгалтерии".

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