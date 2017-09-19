Александру Племакову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Александру Племакову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность в области гражданской авиации Александру Павловичу Племакову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
News DepartmentАвтор новости
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