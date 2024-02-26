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Албано-удинская христианская община почтила память жертв Ходжалинского геноцида в Гадруте

Албано-удинская христианская община почтила память жертв Ходжалинского геноцида в Гадруте Сегодня Албано-удинская христианская община Азербайджана почтила память жертв Ходжалинского геноцида в церквях поселка Гадрут Ходжавендского района.
Внутренняя политика
26 февраля 2024 г. 17:48
Албано-удинская христианская община почтила память жертв Ходжалинского геноцида в Гадруте

Сегодня Албано-удинская христианская община Азербайджана почтила память жертв Ходжалинского геноцида в церквях поселка Гадрут Ходжавендского района.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с религиозными организациями.

Члены общины посетили албанские церкви в Гадруте и помолились за упокоение душ жертв геноцида.

Отметим, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlban-Udi Xristian dini icması Hadrutda Xocalı soyqırımını anıb

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