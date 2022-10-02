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Аль-Джазира: Азербайджан лучше большинства стран финансирует разминирование

Аль-Джазира: Азербайджан лучше большинства стран финансирует разминирование «Азербайджан экономически лучше большинства стран финансирует деятельность, но за два года ему удалось разминировать только 514 квадратных километров. В целом страны, которые больше всего нуждаются в разминировании, меньше всего способны это сделать, пото
Внутренняя политика
2 октября 2022 г. 17:22
Аль-Джазира: Азербайджан лучше большинства стран финансирует разминирование

"Азербайджан экономически лучше большинства стран финансирует деятельность, но за два года ему удалось разминировать только 514 кв.км. В целом страны, которые больше всего нуждаются в разминировании, меньше всего способны это сделать, потому что конфликты, которые загрязняют территории минами, также разрушают экономику".

Report представляет статью "Миру нужно новое решение минной проблемы", опубликованное в издании "Аль-Джазира":
«Через восемь лет после начала войны на востоке Украины, через шесть месяцев после широкомасштабной военной агрессии России Киев столкнулся с огромной проблемой заминированных территорий. Украина в настоящее время является одной из самых заминированных стран в мире, ее площадь составляет около 160 000 квадратных километров, загрязненных минами. Для сравнения, это территория почти в два раза больше Ирландии.
США возглавили усилия по решению этой дьявольской проблемы, пообещав выделить 89 миллионов долларов на финансирование 100 противоминных групп в Украине в следующем году. Это конкретный шаг, который даст определенные результаты. Но этого будет недостаточно. Установка мины стоит всего 2, а ее обезвреживание - 1000 долларов.

Чтобы оценить масштаб проблемы, давайте посмотрим на Карабахский регион на Южном Кавказе. После Первой карабахской войны между Азербайджаном и Арменией в начале 1990-х этот регион стал одним из самых плотно заминированных районов на Земле. Война, произошедшая в конце 2020 года, освободила утраченные в первом конфликте территории и открыла доступ к заминированным землям. С тех пор Азербайджан начал делать освобожденные территории безопасными для постконфликтного восстановления. На сегодняшний день расчищено 514 кв. км территории. Для тех, кто работает в полевых условиях, это может показаться впечатляющим, но 11 270 кв. км все еще остаются непригодными для обитания.
Экономически Азербайджан находится в лучшем положении для финансирования деятельности, чем большинство стран, однако ему удалось расчистить только 514 кв. км за два года. В целом страны, которые больше всего нуждаются в разминировании, меньше всего способны это сделать, потому что конфликты, загрязняющие территории, также разрушают экономику. Мир, свободный от мин, должен стать одной из Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций к 2030 году, наряду с 17 глобальными целями.

Эта идея была выдвинута и обсуждена на Гуманитарной конференции по разминированию территорий, организованной Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и Программой развития ООН (ПРООН) в Баку в начале этого года. Но ни действующих международных соглашений, ни национальных программ недостаточно.

Согласно отчету о мониторинге разминирования, в 2020 году по всему миру было разминировано в общей сложности 153,4 квадратных километра. Заминированные территории – не новая проблема. Но нужно новое решение. Если мы хотим видеть мир свободным от них, мы должны рассматривать их как вопрос социального развития, а не технического или военного.

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Версия на азербайджанском языке “Al Jazeera”: “Azərbaycan minatəmizləməni maliyyələşdirməkdə əksər ölkələrdən daha yaxşıdır”

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