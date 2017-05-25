 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Айдын Алиев и Аббасали Новрузов награждены орденом "Шохрат"

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Айдына Алиева орденом "Шохрат".

    Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии таможенного дела в Азербайджанской Республике Айдын Али оглу Алиев награждается орденом "Шохрат".

    Согласно другому распоряжению главы государства, за многолетнюю плодотворную деятельность в органах спецслужб в Азербайджанской Республике Аббасали Рамазан оглу Новрузов награждается орденом "Шохрат".

    Отметим, что А.Алиев - председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы. Ему исполняется 60 лет.

    А.Новрузов – бывший командующий Государственными пограничными войсками, генерал-майор. Ему исполняется 80 лет. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi