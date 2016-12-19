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    Ахад Абыев прокомментировал противостояние между гражданином и полицейским в Дашкесане

    Глава ИВ: Говорят, что якобы это было протестом на подорожание электричества и газа. Это не так

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Существует решение суда об аресте лица, оказавшего сопротивление полиции в Дашкесанском районе".

    Об этом в заявлении Report отметил глава ИВ Дашкесанского района Ахад Абыев, комментируя противостояние между гражданином и полицейским в Дашкесане.

    Глава ИВ сказал: "Этого человека зовут Бахман. Он вместе с соседом посадил картофель. Они договорились, что поделят выручку от продажи. Впоследствии между ними возник спор. Бахман ударил соседа, который был госпитализирован с тяжелыми травмами. В связи с произошедшим Дашкесанский районный суд вынес решение. Решением суда в отношении Бахмана была избрана мера пресечения в виде ареста. Он был арестован в зале суда и по дороге в Гянджу сбежал, оказав полицейским сопротивление. Он отметил, что обратится с жалобой к президенту Азербайджана и главе ИВ. Что же должен сделать глава ИВ? Ведь существует решение суда. Полиция его задержала и в это время произошло противостояние. Я лично просмотрел видеозапись".

    А.Абыев заявил, что люди не поняли сути вопроса из распространившегося видеоматериала: "Они говорят, что якобы это протест на подорожание электричества и газа. Это не так. Есть определенные люди, которые раздувают подобные информации".

    Отметим, что в соцсети распространился видеоматериал, связанный с данным инцидентом. 

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