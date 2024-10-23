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Агентство государственной поддержки НПО объявило грантовые конкурсы на 2025 год

Агентство государственной поддержки НПО объявило грантовые конкурсы на 2025 год 10:02
Внутренняя политика
23 октября 2024 г. 10:24
Агентство государственной поддержки НПО объявило грантовые конкурсы на 2025 год

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана объявило конкурсы малых, средних и крупных грантов на 2025 год.

Как сообщает Report, прием проектных предложений НПО на все три конкурса начнется 25 ноября и завершится 25 декабря.

Далее будет проведена экспертиза полученных документов, проанализированы проекты и определены победители.

Итоги конкурса будут объявлены в первом квартале следующего года.

Максимальный размер гранта гранта и срок реализации проектов:

Для конкурса малых грантов: 15 000 манатов (срок реализации до 6 месяцев);
Для конкурса средних грантов: 30 000 манатов (срок реализации до 9 месяцев);
Для конкурса крупных грантов: 50 000 манатов (срок реализации до 12 месяцев).

НПО должны подать проектные предложения в электронном виде через специальный раздел на сайте Агентства (www.ngoagency.gov.az). Предложения, поданные лично, через почту или по электронной почте, рассматриваться не будут.

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Версия на азербайджанском языке QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi gələn il üzrə qrant müsabiqələrini elan edib

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