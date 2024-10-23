Агентство государственной поддержки НПО объявило грантовые конкурсы на 2025 год

10:02

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана объявило конкурсы малых, средних и крупных грантов на 2025 год.

Как сообщает Report, прием проектных предложений НПО на все три конкурса начнется 25 ноября и завершится 25 декабря.

Далее будет проведена экспертиза полученных документов, проанализированы проекты и определены победители.

Итоги конкурса будут объявлены в первом квартале следующего года.

Максимальный размер гранта гранта и срок реализации проектов:

Для конкурса малых грантов: 15 000 манатов (срок реализации до 6 месяцев);

Для конкурса средних грантов: 30 000 манатов (срок реализации до 9 месяцев);

Для конкурса крупных грантов: 50 000 манатов (срок реализации до 12 месяцев).

НПО должны подать проектные предложения в электронном виде через специальный раздел на сайте Агентства (www.ngoagency.gov.az). Предложения, поданные лично, через почту или по электронной почте, рассматриваться не будут.