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    Администрация президента: За последние два года 500 сотрудников Таможенного комитета были привлечены к ответственности

    Сулейман Исмаилов: 84 сотрудника отстранены от занимаемой должности

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Государственном таможенном комитете за последние два года 500 сотрудников были привлечены к ответственности, 84 сотрудника отстранены от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента (АП) Азербайджанской Республики Сулейман Исмаилов.

    Он отметил, что уменьшение числа обращений и жалоб по деятельности налоговых и таможенных органов связано с существованием прозрачности в этой сфере и повышением требований к сотрудникам.

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