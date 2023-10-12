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Администрация президента организовала поездку в Турцию сотрудников 30 госучреждений

Администрация президента организовала поездку в Турцию сотрудников 30 госучреждений Администрация президента Азербайджанской Республики в целях совершенствования государственных коммуникаций и обмена опытом в этой сфере по приглашению Управления по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики организовала поездку в Турцию д
Внутренняя политика
12 октября 2023 г. 18:39
Администрация президента организовала поездку в Турцию сотрудников 30 госучреждений

Администрация президента Азербайджанской Республики в целях совершенствования государственных коммуникаций и обмена опытом в этой сфере по приглашению Управления по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики организовала поездку в Турцию делегации в составе сотрудников, ответственных за связи с общественностью, 30 госучреждений.

Как сообщает Report, в первый день поездки, 11 октября, состоялась встреча в Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики.

В ходе встреч были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере информации и государственных коммуникаций.

Ответственные представители Управления по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики выступили с докладами на темы публичной дипломатии, медиавещания, связей с зарубежными СМИ, борьбы с дезинформацией, бренда Turkiye, управления человеческими ресурсами в сфере коммуникаций.

Поездка делегации в Турецкую Республику продолжается. Предусмотрены встречи в Министерстве иностранных дел, Министерстве национальной обороны, Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики, Агентстве "Анадолу", Организации тюркских государств, телерадиокомпании TRT World, Высшем совете радио и телевидения (RTÜK) и других учреждениях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s Presidential Administration organizes visit of employees in charge of public relations from 30 public institutions to Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоPA 30 dövlət qurumunun sözçüsünün Türkiyəyə səfərini təşkil edib

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