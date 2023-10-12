Администрация президента организовала поездку в Турцию сотрудников 30 госучреждений

Администрация президента Азербайджанской Республики в целях совершенствования государственных коммуникаций и обмена опытом в этой сфере по приглашению Управления по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики организовала поездку в Турцию д

Администрация президента Азербайджанской Республики в целях совершенствования государственных коммуникаций и обмена опытом в этой сфере по приглашению Управления по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики организовала поездку в Турцию делегации в составе сотрудников, ответственных за связи с общественностью, 30 госучреждений.

Как сообщает Report, в первый день поездки, 11 октября, состоялась встреча в Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики.

В ходе встреч были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере информации и государственных коммуникаций.

Ответственные представители Управления по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики выступили с докладами на темы публичной дипломатии, медиавещания, связей с зарубежными СМИ, борьбы с дезинформацией, бренда Turkiye, управления человеческими ресурсами в сфере коммуникаций.

Поездка делегации в Турецкую Республику продолжается. Предусмотрены встречи в Министерстве иностранных дел, Министерстве национальной обороны, Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики, Агентстве "Анадолу", Организации тюркских государств, телерадиокомпании TRT World, Высшем совете радио и телевидения (RTÜK) и других учреждениях.