Администрация президента Азербайджана о взрыве в Ханкенди

25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на Администрацию президента Азербайджанской Республики, в результате происшествия есть много погибших и пострадавших.

В связи с этим в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.