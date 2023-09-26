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Администрация президента Азербайджана о взрыве в Ханкенди

Администрация президента Азербайджана о взрыве в Ханкенди 25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 00:45
Администрация президента Азербайджана о взрыве в Ханкенди

25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на Администрацию президента Азербайджанской Республики, в результате происшествия есть много погибших и пострадавших.

В связи с этим в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Administrasiyasının Xankəndidə yaralananlara yardımla bağlı məlumatı

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