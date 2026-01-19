Адиль Керимли: Азербайджан стал одним из ключевых акторов мировой политики

Азербайджан сегодня является одним из ключевых акторов мировой политической арены.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, отвечая на вопросы журналистов на Аллее шехидов.

По его словам, в настоящее время существует современный, независимый и сильный Азербайджан. "Мы всегда будем помнить наших братьев и сограждан, отдавших жизни за наши земли, и чтить их как героев Азербайджана", - подчеркнул министр.