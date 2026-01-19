Nazir: Azərbaycan artıq dünya siyasətinin əsas aktorlarından biridir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü
    • 19 yanvar, 2026
    • 12:19
    Azərbaycan artıq dünya siyasi arenasının əsas aktorlarından biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mədəniyyət naziri Adil Kərimli 20 Yanvar Hüzn günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanına ziyarət zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Nazir qeyd edib ki, bu gün müasir, müstəqil və güclü Azərbaycan var:

    "Torpaqlarımız uğrunda canından keçən qardaşlarımızı, vətəndaşlarımızı hər zaman xatırlayacağıq, onları Azərbaycanın qəhrəmanları kimi yad edəcəyik".

