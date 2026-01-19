Nazir: Azərbaycan artıq dünya siyasətinin əsas aktorlarından biridir
Daxili siyasət
- 19 yanvar, 2026
- 12:19
Azərbaycan artıq dünya siyasi arenasının əsas aktorlarından biridir.
"Report" xəbər verir ki, bunu mədəniyyət naziri Adil Kərimli 20 Yanvar Hüzn günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanına ziyarət zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Nazir qeyd edib ki, bu gün müasir, müstəqil və güclü Azərbaycan var:
"Torpaqlarımız uğrunda canından keçən qardaşlarımızı, vətəndaşlarımızı hər zaman xatırlayacağıq, onları Azərbaycanın qəhrəmanları kimi yad edəcəyik".
Son xəbərlər
12:35
Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:34
Ombudsman Səbinə Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı bəyanat veribDaxili siyasət
12:32
"Tottenhem" Xabi Alonsonu baş məşqçi postuna gətirmək istəyirFutbol
12:31
Serbiya Prezidenti WUF13-də iştirak üçün Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
12:29
Çexiyanın Baş nazirinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılırXarici siyasət
12:28
Foto
Video
DİN-in şəxsi heyəti 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad edibHadisə
12:23
Lerikin 80 kəndi işıqsız qalıbEnergetika
12:19
Foto
Leyla Əliyeva Efiopiyada "MESOB" dövlət xidməti mərkəzində olubXarici siyasət
12:19