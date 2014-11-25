59 кандидатов отозвали свои кандидатуры для участия в муниципальных выборах в Азербайджане

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ 37917 кандидатов, подавших заявление на участие в выборах, которые пройдут 23 декабря в 118 избирательных округах, получили подписные листы, 37564 из них вернули листы.

Как сообщает Report, об этом заявил на заседании структуры председатель Центрального избирательного округа (ЦИК) Мазахир Панахов. Он рассказал, что 59 человек отозвало свои кандидатуры. Было зарегистрировано 36 770 кандидатур. 8 политических партий выдвинуло свои кандидатуры. В целом, кандидаты от 30 политических партий будут участвовать в выборах индивидуально. Среди кандидатов 75% составляют мужчины, 25% - женщины. Из них около 60% имеют высшее образование, 30% - среднее.

М.Панахов отметил, что работы по подготовке к выборам продолжаются согласно календарному плану: "В оставшееся время будет идти процесс регистрации наблюдателей. Все кандидаты имеют возможность встречаться с избирателями. Они могут пользоваться эфирным временем согласно правилам, предусмотренными законодательством".