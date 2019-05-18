Али Ахмедов: Быстрые темпы развития Азербайджана обуславливают участие в этом процессе молодежи

"Значительную часть населения Азербайджана составляет молодежь. 45% населения – молодежь в возрасте до 30 лет".

Как сообщает Report, об этом на конференции "Молодежные организации во имя целей устойчивого развития" сказал заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов.

Он отметил, что быстрые темпы развития Азербайджана обуславливают участие в этом процессе молодежи: "Интерес к глобальным проблемам говорит о современном образе мышления азербайджанской молодежи. Появление проекта ООН по целям устойчивого развития продиктовано серьезными вызовами, стоящими перед народами всего мира. В разных уголках мира бушуют голод, бедность, болезни и неравенство. Этим и объясняется реализация нового проекта, призванного изменить мир и рассчитанного до 2030 года. К этому времени население мира возрастет на более 1 млрд человек. Численность населения мира растет, а количество рабочих мест растет не пропорционально этому, что порождает проблемы".