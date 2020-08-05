27 сотрудников прокуратуры впервые назначены на должность прокурора

С 1 мая и по сей день 27 сотрудников прокуратуры впервые назначены на должность прокурора.

С 1 мая и по сей день 27 сотрудников прокуратуры впервые назначены на должность прокурора.

Как передает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сообщил, выступая 5 августа с докладом на расширенном оперативном совещании в режиме видеоконференции, посвященном итогам работ, проведенных в первой половине 2020 года органами прокуратуры и предстоящим задачам.

По его словам, 8 человек из женщин-сотрудниц органов прокуратуры, составляющих 7% кадрового корпуса органов прокуратуры, в короткие сроки были назначены на руководящие должности – начальников управлений и отделов Генпрокуратуры, районных прокуроров и заместителей районных прокуроров.