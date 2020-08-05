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27 сотрудников прокуратуры впервые назначены на должность прокурора

27 сотрудников прокуратуры впервые назначены на должность прокурора С 1 мая и по сей день 27 сотрудников прокуратуры впервые назначены на должность прокурора.
Внутренняя политика
5 августа 2020 г. 15:23
27 сотрудников прокуратуры впервые назначены на должность прокурора

С 1 мая и по сей день 27 сотрудников прокуратуры впервые назначены на должность прокурора.

Как передает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сообщил, выступая 5 августа с докладом на расширенном оперативном совещании в режиме видеоконференции, посвященном итогам работ, проведенных в первой половине 2020 года органами прокуратуры и предстоящим задачам.

По его словам, 8 человек из женщин-сотрудниц органов прокуратуры, составляющих 7% кадрового корпуса органов прокуратуры, в короткие сроки были назначены на руководящие должности – начальников управлений и отделов Генпрокуратуры, районных прокуроров и заместителей районных прокуроров.

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Версия на азербайджанском языке 27 prokurorluq işçisi ilk dəfə prokuror vəzifəsinə təyin olunub

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