Посол: Очередное заседание комиссии по вопросу грузино-азербайджанской границы пройдет в начале 2020 года

"Очередное заседание совместной комиссии по делимитации и демаркации границ между Грузией и Азербайджаном пройдет в начале 2020 года".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении журналистам в Тбилиси сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.
По его словам, на данный момент основная задача заключается в восстановлении статуса-кво в связи с ситуацией на границе: "В ходе визита премьер-министра Грузии в Азербайджан была достигнута договоренность о поэтапном восстановлении статуса-кво. В первую очередь, у религиозных деятелей есть возможность свободного передвижения на всей территории храмового комплекса".
З.Патарадзе сказал, что азербайджано-грузинское отношения очень важны и любой вопрос должен быть решен в соответствии с отношениями между двумя дружественными странами.
Cəmilə BabayevaАвтор новости