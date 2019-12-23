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Посол: Очередное заседание комиссии по вопросу грузино-азербайджанской границы пройдет в начале 2020 года

Зураб Патарадзе о заседании комиссии
© Report

"Очередное заседание совместной комиссии по делимитации и демаркации границ между Грузией и Азербайджаном пройдет в начале 2020 года". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении журналистам в Тбилиси сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе. 

По его словам, на данный момент основная задача заключается в восстановлении статуса-кво в связи с ситуацией на границе: "В ходе визита премьер-министра Грузии в Азербайджан была достигнута договоренность о поэтапном восстановлении статуса-кво. В первую очередь, у религиозных деятелей есть возможность свободного передвижения на всей территории храмового комплекса". 

З.Патарадзе сказал, что азербайджано-грузинское отношения очень важны и любой вопрос должен быть решен в соответствии с отношениями между двумя дружественными странами. 

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