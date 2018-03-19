Зияфет Аскеров: Сделанный россиянами выбор приведет к развитию российско-азербайджанских отношений

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Москва. 19 марта. REPORT.AZ/ "Поздравляем российский народ с успешными выборами. Уверен, что сделанный россиянами выбор приведет к процветанию России, а также успешному развитию российско-азербайджанских отношений".

Об этом заявил российскому бюро Report первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

По его словам, выборы прошли в демократичной и конкурентной среде, серьезных нарушений выявлено не было.

Он отметил, что больше всего на прошедших выборах ему понравились новшества, в частности, возможность электронного голосования.

"В целом, выборы - это внутреннее дело каждого государства. Законодательства и в Азербайджане, и в России имеют свою специфику. Несмотря на это, мы, как законодатели, стремимся использовать положительный мировой опыт для внутренних нужд", - заявил вице-спикер.

По его словам, он сам готовился к российским выборам, изучая российское законодательство.

"Технологические новшества, которые имели здесь место, будут в качестве законодательных инициатив озвучены мною и на заседаниях Милли Меджлиса, будут донесены до ЦИК Азербайджана. Посмотрим, как эти новшества будут работать в наших реалиях", - сказал З.Аскеров.