Зияд Самедзаде: Азербайджан должен эффективно использовать модели развития Китая

Азербайджан должен эффективно использовать модели развития Китая.

Азербайджан должен эффективно использовать модели развития Китая.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по межпарламентским связям с Китаем Зияд Самедзаде на мероприятии на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".

"Восстановление древнего Шелкового пути является для Азербайджана постоянным капиталом, источником постоянного развития. Это также способствует преодолению однополярности. Развитие наших отношений с Китаем означает, прежде всего, сохранение внутреннего рынка между нашими странами, привлечение новых инвестиций и оживление экономики. Мы должны эффективно использовать модели развития Китая”, - сказал он.