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Зияд Самедзаде: Азербайджан должен эффективно использовать модели развития Китая

Зияд Самедзаде: Азербайджан должен эффективно использовать модели развития Китая Азербайджан должен эффективно использовать модели развития Китая.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 11:04
Зияд Самедзаде: Азербайджан должен эффективно использовать модели развития Китая

Азербайджан должен эффективно использовать модели развития Китая.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по межпарламентским связям с Китаем Зияд Самедзаде на мероприятии на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".

"Восстановление древнего Шелкового пути является для Азербайджана постоянным капиталом, источником постоянного развития. Это также способствует преодолению однополярности. Развитие наших отношений с Китаем означает, прежде всего, сохранение внутреннего рынка между нашими странами, привлечение новых инвестиций и оживление экономики. Мы должны эффективно использовать модели развития Китая”, - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP: ‘Azerbaijan should effectively use China's development models’
Версия на азербайджанском языке Ziyad Səmədzadə: Azərbaycan Çinin inkişaf modellərindən səmərəli istifadə etməlidir

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