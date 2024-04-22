Зияд Самедзаде: Азербайджан должен эффективно использовать модели развития Китая

Азербайджан должен эффективно использовать модели развития Китая.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по межпарламентским связям с Китаем Зияд Самедзаде на мероприятии на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".
"Восстановление древнего Шелкового пути является для Азербайджана постоянным капиталом, источником постоянного развития. Это также способствует преодолению однополярности. Развитие наших отношений с Китаем означает, прежде всего, сохранение внутреннего рынка между нашими странами, привлечение новых инвестиций и оживление экономики. Мы должны эффективно использовать модели развития Китая”, - сказал он.